شكرا لقرائتكم خبر عن نراه بالعين المجردة.. القمر يجتمع برمز الجمال فى مشهد بديع فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة يزينان الأفق الشرقي، حيث سيقل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.
يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي ، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.
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