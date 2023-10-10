شكرا لقرائتكم خبر عن نراه بالعين المجردة.. القمر يجتمع برمز الجمال فى مشهد بديع فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة يزينان الأفق الشرقي، حيث سيقل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل شروق الشمس ببضع ساعات في منظر جميل، فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 42 % بنور الشمس في الوقت الحالي، وإن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لايمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية التلسكوب او المناظير.

يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي ، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.