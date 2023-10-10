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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 10/10/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:26  ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 01: 4

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء  7:48

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:06

موعد صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:22

موعد صلاة الظهر 12:38 م

موعد  صلاة العصر 3:57 م 

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:44  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:15

وقت صلاة الظهر 12:30 

موعد صلاة  العصر 3:50 م

وقت صلاة المغرب 6:21 م

وقت صلاة العشاء 7:36 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:21  ص

موعد صلاة الظهر 12:36 ص

موعد صلاة العصر 57: 3

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:41

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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