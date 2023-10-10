شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 10/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 01: 4

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:48

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:06

موعد صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:22

موعد صلاة الظهر 12:38 م

موعد صلاة العصر 3:57 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:15

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد صلاة العصر 3:50 م

وقت صلاة المغرب 6:21 م

وقت صلاة العشاء 7:36 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:36 ص

موعد صلاة العصر 57: 3

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:41