شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من "أردوغان" بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفى هذا الإنفو جراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى ظل التطورات المتلاحقة التى تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة توافق الرئيسان حول أهمية حث كل الأطراف على الوقف الفورى للمواجهات والعنف شددا على ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم أكد الرئيسان أن إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بشكل نهائى يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسى وتطبيق حل الدولتين

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