شكرا لقرائتكم خبر عن برامج الاستفادة من أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.

وأوضح الموقع الرسمي للكنيسة أن خدمات الأسقفية تصل إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجًا، ويتم التركيز بصفة خاصة النساء والشباب والأطفال.

ويعتبر لدى الأسقفية مجلس استشارى مكون من 7 أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة، وبلغ عدد المستفيدون 415 موظفًا بالإضافة إلى 1200 متطوع.