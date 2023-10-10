شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستعد لإطلاق رحلات "البالون الطائر".. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة أسوان لإطلاق رحلات البالون الطائر والتى تنظمها لأول مرة بأقصى جنوب مصر فى درة المشاتى النيلية مدينة أسوان، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن المشروع الجديد:

· أعلنت محافظة أسوان عن تشغيل رحلات "البالون الطائر" فى سماء أسوان لأول مرة على غرار مدينة الأقصر.

· أسوان تتمتع بما حباها الله من جمال وطبيعة ومناظر خلابة لا مثيل لها.

· محافظ أسوان أكد أن مشروع البالون الطائر مفترض أن يكون موجوداً بالفعل قبل سنوات.

· تسعى جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، والعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.

· تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإعداد الدراسات اللازمة لبدء رحلات البالون الطائر " المنطاد ".

· من المقرر إطلاق الرحلات من الموسم السياحى القادم.

· جار تحديد مسارات الرحلات وموقع المطار الخاص بها.

· تم التأكيد على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال.