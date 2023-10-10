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10 ضوابط عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية فى المدارس بلجان مؤمنة.

 

 

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.

 

 

- لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024.

 

 

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت بأسئلة اختيارية تمثل 85% من عدد الأسئلة.

 

 

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بواقع 15% أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها.

 

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا مثل الأعوام الماضية.

 

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بأسئلة تقيس مستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة بنسب مختلفة.

 

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

- لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا أو على التابلت.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الضوابط التى عقدت بها امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022,2023.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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