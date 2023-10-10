شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية فى المدارس بلجان مؤمنة. - تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد. - لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024. - تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت بأسئلة اختيارية تمثل 85% من عدد الأسئلة. - تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بواقع 15% أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها. - يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا مثل الأعوام الماضية. - تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بأسئلة تقيس مستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة بنسب مختلفة. - تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا. - لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا أو على التابلت. - تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الضوابط التى عقدت بها امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022,2023.

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