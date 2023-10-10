تخفيض أسعار التقاوى.. "الزراعة": نستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توزيع التقاوى على كافة المحافظات قبل موسم الشتوي، موضحًا أنه تم خفض أسعار التقاوى من 720 جنيه إلى 550 جنيه.

وقال "إبراهيم"، لمصراوي، أنه طبقاً للتوجيهات السياسية يتم تنفيذ التحالف الوطني عبر مبادرة "إزرع"، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة 500 ألف فدان زيادة والعام الجديد نستهدف مليون فدان.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني ستتكفل بدفع نصف قيمة التقاوى؛ مؤكدًا أن موسم القمح للعام الجديد سيكون مبشرًا للغاية.

وأوضح، أن الوزارة توفر جميع أصناف تقاوي المحاصيل الشتوية لموسم 2023 - 2024 بالأسعار المدعمة في 278 منفذ بجميع المحافظات لزيادة الإنتاج طبقًا بالأسعار المدعمة.