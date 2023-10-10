حدث ليلاً| جهود لوقف إطلاق النار.. وخفض أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

اتصالات مكثفة بين السيسي وقادة دول العالم لبحث جهود وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الاتصالات الهاتفية من زعماء وقاده العالم وذلك لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل هناك علاقة بين طوفان الأقصى واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي؟.. عمرو موسى يجيب

رد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على سؤال بشأن هل هناك علاقة بما يحدث حاليا في فلسطين وهجوم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي؟.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نتنياهو: تنتظرنا أيام قاسية وأدعو لحكومة طوارئ مثل بيجن في حرب 1967

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأيام المقبلة ستكون "قاسية"، داعيا قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اللجنة العليا للزيوت: نسبة خفض أسعار "زيت الخليط" ضمن المبادرة تصل 20%

علق سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الاسعار، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت، كون الاخيرة سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اتحاد منتجي الدواجن: تخفيض 15% على سعر طبق البيض و65% جنيهًا لكيلو الدواجن الحية

قال ثروت الزيني رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع، بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة، لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"حياة كريمة" تُعلن أرقام حسابات التبرع لدعم الشعب الفلسطيني

أعربت مؤسسة حياة كريمة، عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

للتفاصيل.. اضغط هنا