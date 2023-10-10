شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تسليم الطلاب الكتب المدرسية بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية تسليم الطلاب الكتب المدرسية من الصفوف الأولى حتى الثالث الإعدادي، بعد مرور الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسي الجديد، حيث شددت الوزارة على ضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية بشكل كامل والتى وصلت إلى مخازن المديريات والإدارات والمدارس حرصا على استقرار وانتظام الدراسة فى جميع المدارس.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.