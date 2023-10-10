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تظاهرات حاشدة فى نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك الآلاف من مناصري القضية الفلسطينية في تظاهرات حاشدة، في حي منهاتن بولاية نيويورك، وفي مدينة شيكاغو بولاية الينوي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

تظاهرات فلسطين
 

 

وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وسط ترديد الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

 

جانب من التظاهرات
 

 

وكانت قد  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 687 شهيدا و3726 مصابا إثر القصف الإسرائيلي بغزة، وقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

التظاهرات
 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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