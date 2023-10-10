شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة فى نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الآلاف من مناصري القضية الفلسطينية في تظاهرات حاشدة، في حي منهاتن بولاية نيويورك، وفي مدينة شيكاغو بولاية الينوي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.





وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وسط ترديد الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 687 شهيدا و3726 مصابا إثر القصف الإسرائيلي بغزة، وقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.



