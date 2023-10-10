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الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية -

-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم

- تجنب ملامسة العين والأنف 

- تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة 

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها 

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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