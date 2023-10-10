شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية -
-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم
- تجنب ملامسة العين والأنف
- تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة
-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة
- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها
- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
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