شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية - -الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم - تجنب ملامسة العين والأنف - تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة -الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة - تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها - تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز