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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد أجنبيين اثنين من البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 224 بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023 قرار وزير الداخلية رقم 1779 لسنة 2023 بإبعاد اثنين من الأجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام .
جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام :
المادة الأولى )
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من
1- عبدالرحمن بن بحر الدين
(ماليزى الجنسية - - مواليد ·(144A/T/14.
2- أنيسة خريشما الرمالي
(إندونيسية الجنسية - مواليد (۲۰۰۱/۱/۱۰) . الكتريكية
المادة الثانية
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
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