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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد أجنبيين اثنين من البلاد

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القاهرة - سامية سيد -  

نشرت جريدة الوقائع المصرية  في العدد 224  بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023 قرار وزير الداخلية  رقم 1779 لسنة 2023 بإبعاد اثنين من الأجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام  .

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام :

المادة الأولى )

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من

1- عبدالرحمن بن بحر الدين

(ماليزى الجنسية - - مواليد ‏·(144A/T/14.‏

2- أنيسة خريشما الرمالي

(إندونيسية الجنسية - مواليد (۲۰۰۱/۱/۱۰) . الكتريكية

المادة الثانية

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

 


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محررين الخليج 365

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