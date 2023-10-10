شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أوائل كلية الشرطة دفعة 2023 فى حفل تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2023، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، حيث قلدهم الرئيس السيسي، أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

وجاء الطلاب الذين تم تكريمهم من قبل الرئيس السيسي من خريجي كلية الشرطة: أولا من خريجي كلية الشرطة، ملازم تحت الاختبار، الأول هشام السيد محمود علي، والثاني ملازم تحت الاختبار أحمد أيمن محمد محيي الدين، والثالث ملازم تحت الاختبار إبراهيم محمد إبراهيم بدر، والرابع ملازم تحت الاختبار عمر محروس أبو القاسم همام، والخامس ملازم تحت الاختبار محمود محمد أبو النصر.