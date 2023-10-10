شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تكلفة تعويضات المرحلة الأولى لتطوير الدائرى 25 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، جولة بالطريق الدائرى بعد تطويره، حيث أوضح أن تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري 12 مليار جنيه تقريبا، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، خلال الجولة، أن المسافة المتبقية من الطريق الدائري 34 كم، وتستغرق تطويرها عامين ماليين حتى الانتهاء، وتشمل كباري عملاقة بيتم تنفيذها، مشيرا إلى أن تكلفة نزع الملكية فى المرحلة الأولى 25 مليار جنيه شملت 2200 عقار، لافتا إلى أنه جارى حصر عقارات نزع عقارات المرحلة الثانية.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن تعويضات نزع الملكية شقين، أولها تعويض اجتماعي للسكان لشاغل الوحدة ليوفر بديل سكنى، ولو كان مالك بنكمل ليهم تعويضهم عن طريق هيئة المساحة.