شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحضر الحصص الدراسية خلال جولة بمدارس أبو النمرس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وشملت جولة المحافظ تفقد مدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، ومدرسة أمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع، ومدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس.

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم ومشاركتهم حصصهم الدراسية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية وتكليف مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفى الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس، حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة استعداداً لأى طارئ.

وكلف المحافظ نائبه لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لتفقد المشروعات القومية المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.