شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى مصرى: سنتصدى لمساعى إسرائيل لتوطين أهالى غزة فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطف هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر في تصريحات قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم .

وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية اطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الاسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفه واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.