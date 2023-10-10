بينهم GHP.. أمن القاهرة يضبط 5 من تجار الكيف خلال حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم عدد من العبوات المختلفة تحوي بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالي 8 لتر 900 ملى لتر - 20 قرص من عقار ميزوتاك "محظور تداوله" - كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجي لتعاطى المخدرات- سيارتين).

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام– فرد خرطوش - طلقة لذات العيار.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.