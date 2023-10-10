ضبط صاحب سلسلة صيدليات ومحلات هارب من 197 سنة سجن بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على هارب من تنفيذ 109 أحكام قضائية بمدد حبس بلغت 197 سنة بمنطقة الدقي.

معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث الدقي بتردد صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية مطلوب التنفيذ عليه في 109 أحكام حبس جزئي "شيكات" بإجمالي مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية على دائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.