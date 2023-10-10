"المرور" تحرر 1873 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 70322 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 18247 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و484 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائي، و1191 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.