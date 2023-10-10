يُعيدان تدوير المخدرات.. ضبط شخصين بحوزتهما 14 كجم مخدرات بمليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام تشكيل عصابي يضم عنصرين من العناصر شديدة الخطورة تخصص نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدري الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتي قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بدائرتي قسمي شرطة التجمع الأول، والخامس وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة، وبحوزة الأخر كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 6.500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر –5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.1 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.