بسبب الدجل والشعوذة.. ضبط شخص بالإسكندرية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية شخص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.