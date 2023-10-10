ضبط شخص اعتدى على سائق "توكتوك" وسرقته في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة التعدي على سائق مركبة "توكتوك" بسلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة المركبة منه، وضبط مرتكب الواقعة

تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بإصابة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين قيام أحد أقارب المصاب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توكتوك" قيادة المُصاب فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرهاً عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليها - الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.