خلاف على أرض.. تجديد حبس المتهمين بقتل خادم مسجد في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خادم مسجد طعنا بسبب خلافات في منشأة القناطر.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل خادم مسجد ويدعى "محمد.أ" 39 عامًا على يد 3 أشخاص بسلاح أبيض "مطواة" خلال مشاجرة في منشأة القناطر.

أوضحت التحقيقات، أن خلاف حدث بين الضحية والمتهم بسبب شراء قطعة أرض زراعية، على إثرها حدثت مشاجرة بينهما، واستل المتهم سلاحه وطعنه، فسقط قتيلًا في الحال.

واعترف المتهمين أمام النيابة العامة، أن مشاجرة نشبت بينهمم وبين الضحية، بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل أحداهما سلاح أبيض، وطعن المجني عليه طعنات نافذة، فسقط قتيلا في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمركز منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شاب فقد حياته، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.