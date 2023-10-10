ضبط 3 أشخاص في المنوفية لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، 3 أشخاص؛ لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.