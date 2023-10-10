ضبط 43 متهمًا بحوزتهم 49 كجم مخدرات و51 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 27 متهمًا، بحوزتهم 51 قطعة سلاح (15 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 24 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ونجحت الحملات في ضبط 16 متهمًا بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16.300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21.750 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9.500 كيلو جرام - كمية من كمية من مخدري "الهيروين - الشابو").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.