شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن السبت المقبل فى الأسواق من 80 جنيها لـ 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اتحاد منتجى الدواجن مشاركته فى تنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار الدواجن والبيض، ابتداء من السبت المقبل، حيث تم تخفيض سعر الدواجن الحية فى المزرعة، لتباع للمستهلك فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا بعد وصولها نحو 80 جنيهًا للكيلو.

قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مشاركة قطاع منتجي الدواجن وبيض المائدة بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضي باجتماع اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة وصولاً لاجتماع مع وزير الزراعة أول أمس حتى صدور آليات التنفيذ .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس أنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضا على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مشيرًا الى أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وطالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها، كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتي بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.