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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: لا توجد دعوة رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر

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القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، وجود دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية.

 

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي، الثلاثاء: "يقوم جيش الدفاع في الأيام الأخيرة بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدا عسكريا للفصائل الفلسطينية من السكان المدنيين، حيث يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآوي داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه."

 

وأكد: "لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".

 

كانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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