شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: لا توجد دعوة رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، وجود دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية.

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي، الثلاثاء: "يقوم جيش الدفاع في الأيام الأخيرة بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدا عسكريا للفصائل الفلسطينية من السكان المدنيين، حيث يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآوي داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه."

وأكد: "لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".

كانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.