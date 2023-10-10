شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة "p to p" من القطاع الخاص للقاطع الخاص" ، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
و أشار الوزير إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.
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