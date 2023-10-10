شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 13جنيها.
-البطاطس بـ 19 جنيها.
-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ17 جنيها .
-الخيار بـ 17 جنيها.
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 18 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
جوافه بـ 18جنيها .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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