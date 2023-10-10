شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الثالث لضمان جودة واعتماد التعليم الأزهرى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء (الملتقى الثالث لضمان جودة واعتماد التعليم الأزهري)، صباح الإثنين المقبل 16 أكتوبر بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمـد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر الخير، والشيخ أيمن عبد الغني رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهرية د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهـر، والدكتور راجية على محمود طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبمشاركة عدد من والشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وسيناقش الملتقى عددا من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها، إضافة إلى تكريم المؤسسات الأزهرية الكليات الأزهرية الحاصلة على الاعتماد، والكليات التي تم اعتماد كل برامجها، والتي حققت تميزا في اعتماد عدد كبير من برامجها.

ويعقد على هامش الملتقى ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهته للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030م.