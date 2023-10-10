شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيمر الراكب لمحطات الأتوبيس الترددى بوسط الدائرى؟ النقل تجيب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشيخ، خلال جولة بالطريق الدائرى، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع أحد مشروعات النقل الجماعي الجديدة، بإجمالي 49 محطة والمرحلة الأولى 36 محطة، ويخدم خطة تطوير الطريق الدائرى بالكامل ويستهدف تنظيم الحركة المرورية.
وأوضح أن المحطة في الحارة اليسار من الطريق ومعزولة تماما عن الطريق لتحقيق الأمان، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 36 محطة مرحلة أولى، والمرحلة الأولى تنتهي يوم 30 يونيو 2024، وتخدم كافة الطرق المرتبطة بالطريق الدائري إلى جانب مواقف الميكروباص والاتوبيسات المحيطة بالمحطة.
ولفت إلى أن المحطات تم اختيارها في أماكن مناطق كثيفة السكان، وقريبة من محطات النقل الجماعى للوسائل الأخرى مثل محطات مترو الأنفاق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز