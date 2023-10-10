شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيمر الراكب لمحطات الأتوبيس الترددى بوسط الدائرى؟ النقل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود الشيخ، مدير مشروعات تطوير الدائرى، أن الدخول لمحطات الأتوبيس الترددى أعلى الدائرى، سيكون بنفق أو سلم مشاه، مشيرا إلى أنه يتم تطوير موقف السلام وإنشاء ساحتى انتظار للملاكى أسفل محطة الأتوبيس الترددي بالسلام ضمن المشروع.

وأضاف الشيخ، خلال جولة بالطريق الدائرى، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع أحد مشروعات النقل الجماعي الجديدة، بإجمالي 49 محطة والمرحلة الأولى 36 محطة، ويخدم خطة تطوير الطريق الدائرى بالكامل ويستهدف تنظيم الحركة المرورية.

وأوضح أن المحطة في الحارة اليسار من الطريق ومعزولة تماما عن الطريق لتحقيق الأمان، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 36 محطة مرحلة أولى، والمرحلة الأولى تنتهي يوم 30 يونيو 2024، وتخدم كافة الطرق المرتبطة بالطريق الدائري إلى جانب مواقف الميكروباص والاتوبيسات المحيطة بالمحطة.

ولفت إلى أن المحطات تم اختيارها في أماكن مناطق كثيفة السكان، وقريبة من محطات النقل الجماعى للوسائل الأخرى مثل محطات مترو الأنفاق.