كيف تتقدم بشكوى لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة؟ إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جهاز حماية المستهلك مجموعة من الحالات، التى يجب اتباعها قبل تقديم شكوى، منها اكتشاف هل المنتج منتهى الصلاحية أم لا؟، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.

وينصح جهاز حماية المستهلك المواطينين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفى حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.