شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين معظمهم نساء وأطفال فى قصف استهدف منزلين بغزة ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، فى قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلى على منزلين فى مدينة غزة وفى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن سبعة بينهم أربعة أطفال وسيدتان استُشهدوا في قصف لمنزل في رفح جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم انتشال جثمان شهيدة من تحت ركام المنزل، بينما لا يزال عدد من سكان المنزل تحت الركام.

