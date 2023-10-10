شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفية فلسطينية وعائلتها فى قصف إسرائيلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت صحفية فلسطينية وعائلتها، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلى لمنزلها شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فى القطاع: إن الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، استشهدوا في قصف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وباستشهاد الصحفية ميمة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين، اليوم، إلى أربعة، بعد استشهاد الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجح.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ثمانية منذ العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

