شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة تنظم حملات توعوية متنوعة لتعزيز الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، سلسة من الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي من خلال إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكليات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن تلك الحملات استهدفت مختلف الفئات العمرية بقرى ومدن محافظة الجيزة، لافتاً إلى تنوع الأنشطة المنفذة لتشمل: قوافل مائية، وحملات طرق أبواب، واستطلاعات رأي، وورش سباكة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية، وأنشطة تفاعلية، وحملات مباشرة مع الجمهور، وزيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت المهندس منصور بدوي إلى تنفيذ قافلتين لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقريتي صول بمركز أطفيح، وسقيل بمركز أوسيم، تم خلالهما رفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين.

وتطرقت أوجه التعاون مع الكنيسة المصرية إلى تنفيذ أنشطة متنوعة بكنائس: القديسة دميانة بأرض الحداد، ومارمينا المشروع ومار جرجس ببشتيل، والملاك ميخائيل بإمبابة، فيما استقبلت محطة مياه إمبابة وفداً من كنيسة القديس أبانوب بالبراجيل.

وشهدت مراكز خدمة عملاء: برطس، وأوسيم، والحوامدية، استطلاع رأى الجمهور حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مستهدفاً قياس المدة الزمنية المستغرقة لانهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، ومستوى أداء العاملين بالمراكز ومعدل الإستجابة؛ بهدف العمل على تحسين جودة الخدمات، كما تم تنفيذ ندوات داخلية للعاملين بالمراكز للحث على أهمية تسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات، وتوفير الوقت، وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى عملاءها، والعمل على توصيل رسائل التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، استقبلت محطة مياه إمبابة زيارة ميدانية لـ60 طالبة من طالبات المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس، واستهدفت تلك الزيارة، التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة في إنتاج كوب مياه نظيف، بالإضافة إلي التعريف بالمراحل المختلفة لتنقية المياه.

وتجدر الإشارة إلى تنوع قنوات التواصل بين الشركة وجمهور العملاء، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، والخط الساخن 125 لاستقبال الاستفسارات والشكاوى.