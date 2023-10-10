شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يكلف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 339 لسنة 2023 بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023.



المستشار أحمد سعد

يذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حالياً درجة نائب رئيس قضايا الدولة، حصل على ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002، إضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير فى القانون العام.

كما حصل على عدة شهادات ودورات فى مجال حقوق الإنسان والعدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة فى شئون اللاجئين والهجرة القصرية وشهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة إلى كونه عضواً بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكماً بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان و التحكيم واللغة الفرنسية، كما قام باجتياز البرنامج التدريبى لمستشارى قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

انتدب للعمل كمستشار قانونى للعديد من الوزارت والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكماً في بعض القضايا التحكيمية الهامة، حيث عمل مستشاراً قانونيا لرئيس مجلس الوزراء ومستشاراً قانونياً لوزارة الاستثمار، وسبق و أن عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

كما عمل مستشاراً قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.

كما تولى العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة وكليات وجزئيات جنوب - وقضايا لجان القسمة - والإدارية العليا - واستئناف مدنى شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفنى.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.