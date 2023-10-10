أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الهيئة الوطنية على متابعة المجتمع المدنى للانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الهيئة الوطنية على متابعة المجتمع المدنى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا بقبول الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تم الموافقة على طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

 

1
 

 

3
 

 

4
 

 

Capture
 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا