شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الهيئة الوطنية على متابعة المجتمع المدنى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا بقبول الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تم الموافقة على طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.









يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز