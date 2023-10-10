لم يترشح أحد اليوم.. تفاصيل اليوم السادس من تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل سادس أيام تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الثلاثاء، إنه لم يترشح أحد على مدار ساعات اليوم، وتستمر الهيئة في عملها حتى 14 أكتوبر الجاري أمام عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وعلى مدار الـ 5 أيام الماضية، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق 3 مرشحين حتى الآن، حيث تقدم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أمس الإثنين، بأوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، 24 من أعضاء حزب الوفد 3 أعضاء مستقلين.

كما تقدم الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، الأحد الماضي، بأوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، كما تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السبت الماضى، بأوراق ترشح موكله للهيئة الوطنية للإنتخابات بعد أن حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في التاسعة من صباح الخميس الماضي، لاستقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر في تلقي أوراق الترشح لمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر الجاري، يومياً حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء ماعدا آخر يوم لتلقي أوراق الترشح.