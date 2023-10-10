اندلاع حريق داخل فندق سفير بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل فندق شهير بمنطقة الدقي وسط الجيزة، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارصا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فندق سفير.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص والمعاينة اشتعال النيران داخل حجرة بجوار حمام السباحة، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر الحريق دون إصابات.