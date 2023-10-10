شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: مطاردة سيارة بشارع بيجين بـالقدس وسط استنفار واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إعلام إسرائيلي، أن هناك مطاردة سيارة بشارع بيجين بـالقدس وسط استنفار واسع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أمطرت المقاومة الفلسطينية مستوطنة عسقلان برشقات صاروخية متتابعة، بحسب ما بثته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة.

وكانت المقاومة قد أطلقت تحذيرا لسكان مستوطنة عسقلان في غلاف غزة، بضرورة ترك منازلهم قبل الساعة الخامسة تمهيدا لهجوم صاروخى، وأوفت المقاومة بكلمتها وأطلقت الصواريخ في موعدها، رغم القصف الذي تتعرض له غزة منذ يومين.

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تقصف البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية فى غزة، لكن رد المقاومة بتحديد موعد إطلاق الصواريخ وإطلاقها بالفعل يعكس فشلا ذريعا في نظرية الأمن الإسرائيلية.