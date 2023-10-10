وزير الخارجية: مصر تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكرى تلقى اتصالًا هاتفيًا يوم 10 أكتوبر الجارى، من زبيجنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالًا بالتطورات الجارية فى قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خلال الأيام الماضية.

وفى تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أكد على أن مصر مستمرة فى مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبنى مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

وكشف السفير أبو زيد، أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة الإنسانية، حيث شدَّد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.