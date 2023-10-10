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لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسى يتعهد بالدفاع عن أمن مصر القومى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع فى المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية

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التصعيد الحالى خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة

 

مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطينى وحماية المدنيين من الجانبين

 

مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطينى

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مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

 

مصر تأمل فى التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية..

 

مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى

 

نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فورى للعنف

 

أمن مصر القومى مسئوليتى الأولى ولا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف

 

يجب على الشعب المصرى أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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