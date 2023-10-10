شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الفلسطينيين.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الفلسطينيين.. الرئيس: مصر تأمل فى حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تفضى للسلام العادل".

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