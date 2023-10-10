شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: طلبنا إدخال مواد غذائية وطبية إلى غزة وإسرائيل ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية طلبت بشكل عاجل إدخال مواد غذائية وطبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى رفض إسرائيل السماح بذلك.

وطالب حسين الشيخ في بيان مقتضب له المؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والسماح بدخول مواد الإغاثة وإعادة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة.