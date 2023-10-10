شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن تعقد مؤتمرها الصحفى الأول لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت حملة مواطن لدعم مصر، المؤتمر الصحفى الأول للحملة، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية ، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن ، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر ، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا ، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية ، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية ، جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق .

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي ، و عزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء ، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة .

يذكر أنه في لقاء عقد مؤخرا قد جمع نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج بالدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج تم الاتفاق على إطلاق مبادرة سيدات مصر في الخارج لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقال نصر مطر أنه نتيجة لمشاركة عدد كبير من ناشطات المجتمع المصري المدني في الخارج في حملة مواطن لدعم مصر، قمنا بالاتفاق مع الدكتور رحاب أبو غزالة على ضرورة الاستفادة القصوى بسيدات مصر الوطنيات والداعمات للرئيس بالخارج .

وأضاف أن ذلك ياتى استمرار لدعمهن منذ اللحظة الأولى التي نادت فيها سيدات مصر بضرورة ترشح المشير، آنذاك، عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر لإنقاذها من براثن الجماعة الإرهابية، وهو النداء الذي لباه الرئيس، ومنذ تلك اللحظة وسيدات مصر يقفن صفا واحدا خلف الرئيس في كل المواقف الصعبة، ويدعمن قراراته مهما كانت من أجل رفعة ونهضة مصر لتظل المرأة المصرية هي عمود خيمة الوطن، وهي الداعم الأول لبناء دولة مصرية حديثة.

وكانت حملة مواطن بالنمسا قد دشنت أول حملة نسائية في العالم لدعم السيسي بفيينا ، حيث قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بإنشاء حملة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا .

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري أننا بالأمس قمنا بزيار العاصمة النمساوية فيينا والتقينا ببعض الزميلات المشتغلات بالعمل العام النسوي وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.

وأضاف العبيدي أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا والإعلامية آيات حافظ صاحبة الجهد الكبير وسط الجالية المصرية بفيينا.