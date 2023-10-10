شكرا لقرائتكم خبر عن عابر المانش ومنسق ذوى الهمم بحملة مواطن: الرئيس السيسى أضاء الطريق لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السباح محمد الحسينى عابر المانش ومنسق ذوى الهمم بحملة مواطن لدعم مصر، إنه يشكر الرئيس السيسى، فهو أول من اهتم بذوى الهمم وهو ما اتضح من خلال دعمه لذوى الهمم فى مختلف المجالات.

وأضاف عابر المانش ومنسق ذوى الهمم بحملة مواطن لدعم مصر، قائلا: لولا الرئيس السيسى لم يكن هناك اهتمام بذوى الإعاقة فهو من أضاء لنا الطريق لنخرج قدراتنا الخاصة للعالم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول، لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية ، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك فى المؤتمر الصحفى، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية .

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.