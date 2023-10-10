متهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة المخدرات.. الداخلية تلقي القبض على مسجل خطر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخص بأسيوط متهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

التحريات أثبتت أن المتهم يعمل على الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت الممتلكات بـ 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.