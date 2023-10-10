إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص على الأقل في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش مركز أطفيح جنوب الجيزة مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى نفق الودي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه الوجه القبلي "الصعيد" اختلت عجلة القيادة السائق وانقلابها قبل الكريمات.

أسفر الحادث عن سقوط 5 مصابني نقلوا إلى مستشفيي أطفيح والصف العام للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.