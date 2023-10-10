"قتل جاره ومراته".. كيف تسبب عامل في جريمة مروعة بالدقهلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى محافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة حيث لفظ رجل وزوجته أنفاسهما الأخيرة على يد أحد الأهالي بسبب خلافات حول عقار.

في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل العثور على جثتي ربة منزل وزوجها في يونيو الماضي.

المجني عليه يدعى "خليل. إ" 45 سنة، وزوجته "أمل. ج"، يقيمان بإحدى قرى مركز شرطة أجا، حياتهما هادئة لا يختلطان بأحد "مفيش حد بيسمع لهم صوت" وفق الجيران.

قبل الواقعة بفترة رغب الزوجان في شراء عقار لهما وبذات التوقيت علم الزوج أن أحد أهالي القرية "المتهم" يرغب في بيع إحدى العقارات المملوكة له، فقرر الزوجان مشاهدة المنزل ومعرفة المبلغ المالي المطلوب فيه. وبالفعل هذا ما حدث وبعد أسابيع تمت عملية البيع نظير مبلغ مالي متفق عليه.

عمليات البيع تمت دون أية مشاكل تذكر، لكن بعد أيام رغب البائع في رفع قيمة البيع أو العودة في عملية البيع واسترداد منزله إلا أن جاره رفض ذلك. ومن هنا بدأت الخلافات تحتدم بين الطرفين.

تم عقد جلسة عرفية لحل الخلاف إلا أن المتهم توجه لهما يوم الواقعة، وأثناء حديثه مع الزوج تجدد الخلاف حتى غافل المتهم الزوج أثناء حديثه معه، وسدد له عدة طعنات من سلاح أبيض "خنجر"، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه طعنها هي الأخرى وفر هاربًا.

بعد الواقعة مباشرة جرى القبض على المتهم، وتم نقل جثتي الزوجين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت إشراف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن محافظة الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من أهالي إحدى القرى بعد وقوع الجريمة ووجود جثتين لرجل وزوجته إثر خلاف مع جارهما حول عقار.

من جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية والاتهامات الموجهة إليه بالقتل.