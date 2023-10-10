شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة العليا لحملة مواطن وأحد علماء الأزهر: الرئيس السيسى هو الملاذ الآمن والنافع لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعرفة رجب، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، وأحد علماء الأزهر، إن الرئيس السيسى مؤيد من عند الله فهو صاحب رؤية وله بصمات واضحة، قائلا: دائما أدعو الله أن يوفق عبده عبد الفتاح السيسى ليس نفاقا، فالله يرزقه الفلاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة".

وأضاف: أن النبى بارك جيش مصر والذى يقود مصر تربى فى جيشها فجيش مصر فيه بركة سيدنا النبى والرئيس السيسى يبنى ليل نهار فى الوقت الذى يريد فيه الغرب أن يزعزع عقول شبابنا ويكيدوا لمصر المكائد ".

وأكد أن الرئيس السيسى هو الملاذ الآمن والنافع لمصرنا الحبيبة والمشاركة فى الانتخابات من أجل الرئيس السيسى واجب وطنى ، مضيفا : إمارة مصر لا تولى إلا لرجل أمين وقوى يعمل على حب هذا الوطن فلا يفكر فى نفسه فهو الرئيس السيسى الذى يتكلم من قلبه للناس دائما .

وتابع: لم أرى رئيس فى مثل هذا الرجل يعمل ليل نهار لأجل هذا الوطن .

ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية.

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة .